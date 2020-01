Boete Roda voor wangedrag fans

Fortuna is creatief: Ars hoopt ondanks lege beurs op Arsenal-belofte

18:30 Veel geld heeft Fortuna Sittard niet te besteden. Maar creatief zijn ze in Zuid-Limburg doorgaans wel. Met dank aan technisch manager Sjoerd Ars, die er geregeld in slaagt ‘onhaalbare’ spelers aan te trekken. Mogelijk is de bij Arsenal opgeleide Chris Willock de volgende.