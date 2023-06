Bondscoach Andries Jonker maakt eerste twee afvallers voor WK Oranje Leeuwinnen bekend

Romée Leuchter en Alieke Tuin zien hun WK-droom in rook opgaan. Het duo behoorde tot de voorlopige selectie van de Oranje Leeuwinnen voor het eindtoernooi in Australië en Nieuw-Zeeland, maar zijn naar huis gestuurd.

Jonker nam dertig speelsters op in zijn voorselectie voor het wereldkampioenschap dat komende maand wordt georganiseerd. Jill Roord en Lynn Wilms sluiten na het spelen van de Champions League-finale met VfL Wolfsburg komende vrijdag aan bij de voorbereiding op het WK. Daardoor heeft Jonker aan Leuchter en Tuin verteld dat zij hun koffer kunnen pakken.

Leuchter was er vorig jaar tijdens het EK in Engeland nog wel bij. De 22-jarige aanvaller van Ajax was destijds nog tweemaal trefzeker en was dit seizoen met zeventien goals op dreef in de Vrouwen Eredivisie. Leuchter leek in aanmerking te komen voor de plek van de geblesseerde topscorer aller tijden Vivianne Miedema, maar kreeg dus slecht nieuws.

Speelschema WK

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

Ook de 22-jarige Tuin, die bij Fortuna Sittard speelt, reist niet af naar Nieuw-Zeeland. Haar vertrek is een minder grote verrassing. Tuin was een van de meest opvallende namen in de voorselectie en speelde nog geen wedstrijd in het shirt van de Oranje Leeuwinnen.

Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn sluiten later aan in Zeist, waar de Leeuwinnen zich voorbereiden op het WK. Er moeten nu nog vijf speelsters afvallen. Jonker mag 23 speelsters meenemen in het vliegtuig. Het eerste WK-duel staat gepland voor 23 juli, als Oranje het in de groepsfase opneemt tegen Portugal.

