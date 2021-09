Bondscoach Parsons maakt indruk bij Leeuwinnen: ‘Je kunt uren naar hem luisteren’

Mark Parsons debuteert morgen (20.45 uur) als bondscoach van de Oranje-vrouwen bij de start van de kwalificatie voor het WK van 2023. Tsjechië is in Groningen de tegenstander. Maar verwacht vooral geen compleet nieuw Oranje, zeggen Parsons en aanvoerder Sari van Veenendaal. ,,Mark dendert er hier niet met grote stappen doorheen.”

Parsons is pas net bekomen van de jetlag en heeft welgeteld vier dagen de tijd gehad om met zijn selectie aan de slag te gaan in de Zeister bossen. De 35-jarige Engelsman, die de laatste jaren actief was in de Verenigde Staten, heeft de dagen vooral gebruikt om de ervaringen van speelsters aan te horen. ,,Het is niet mijn doel om nu al mijn eigen draai aan dit elftal te laten zien”, aldus Parsons, die over een volledig fitte groep kan beschikken.

,,Dit team heeft goede leiders, veel persoonlijkheden en veel speelsters die al lang in de Oranje-selectie zitten, die ook al veel hebben meegemaakt in hun carrière. Het is voor mij vooral belangrijk om ze te begrijpen en om goed te luisteren. Natuurlijk heb ik mijn eigen visie, gebaseerd op maanden van analyse. Maar dat is vanaf een laptop en ik denk niet dat het goed is om alleen daarop te varen.”

Quote Deze groep heeft veel én heeft veel meegemaakt, wij gaan niet ineens gekke dingen doen Sari van Veenendaal

Volgens keeper Sari van Veenendaal gaan we niet direct een heel ander Oranje zien dan de laatste jaren onder de succesvolle Sarina Wiegman. ,,Hij wil stapsgewijs zijn manier van denken toevoegen aan wat we hebben. Er is vooral veel gesproken en het lastige is dat we heel weinig tijd hebben om zijn manier van denken en spelen erdoorheen te krijgen in vier dagen. Dat moet stapsgewijs. Al zijn de eerste indrukken goed met veel positieve, nieuwe energie.”

Volledig scherm Een ontspannen sfeer bij de Leeuwinnen, met een breeduit lachende Lieke Martens. © ANP

Van Veenendaal lacht even. ,,Jullie hebben het net gehoord, toch? Je kunt uren naar hem luisteren. Het is fijn om zo’n stroom met woorden aan te horen die allemaal wel raak zijn”, aldus de keeper van PSV.

,,Deze groep heeft veel én heeft veel meegemaakt. Wij gaan niet ineens gekke dingen doen. Een nieuwe trainer brengt iets nieuws en iedereen kan zich extra laten zien. Dat kennen jullie journalisten wel, toch? Dat je een net wat beter stuk wil schrijven als er een nieuwe baas is? Dat hebben wij spelers ook. Maar er staat natuurlijk wel een goede groep waarin niet alles anders moet dan het was in het verleden. Dus Mark gaat bouwen aan wat goed is en dingen toevoegen. Er zullen langzaamaan echt wel dingen gaan veranderen en dat is goed. Want ik ben ervan overtuigd dat verandering zorgt voor vooruitgang.”

