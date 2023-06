Borussia Dortmund haakt om sportieve redenen af in strijd om handtekening Ajacied Edson Álvarez

Álvarez (25) blijft desalniettemin hopen op een transfer naar een topcompetitie. Veel clubs zijn geïnteresseerd, waarvan West Ham, dat op punt staat controleur Declan Rice voor een recordbedrag aan Arsenal te verkopen, het meest concreet is. De Mexicaanse defensieve middenvelder had een jaar geleden al zijn zinnen gezet op een transfer naar Chelsea, maar Ajax wenste aan het eind van de transferperiode niet nog een basisspeler te laten gaan.

Álvarez bleef, met de toezegging een jaar later wel in aanmerking te komen voor een overstap naar een Europese topclub. In een seizoen waar de Mexicaans international zich tot één van de nieuwe leiders ontpopte, eindigde Ajax op de derde plek in de eredivisie en was het zowel in de Champions League als de Europa League meteen klaar.



