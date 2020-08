Bosz droomt en wil bondscoach van Oranje worden: ‘Dat zou geweldig zijn’

video Oefenduel PSV gaat niet door: speler UNA krijgt in spelersbus telefoon­tje over besmetting

31 juli PSV zou vanavond de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gaan spelen, maar de wedstrijd tegen UNA is een uur voor de start toch nog afgelast. Een jonge speler van de club uit Veldhoven (actief in de Derde Divisie zondag) kreeg in de bus op weg naar De Herdgang te horen dat hij vandaag positief getest is op het coronavirus.