Bosz over aanstaand PSV-spits Zahavi: ‘Hij is overal een garantie voor doelpunten’

Door Maarten Wijffels



Hun samenwerking was in Israël, bij topclub Maccabi Tel Aviv. ,,Omdat dat in 2016 was, kan ik niet beoordelen hoe goed en hoe fit Zahavi vier jaar later nu is’’, zegt huidig Bayer Leverkusen-trainer Bosz. ,,Maar hij is een echte prof, wilde altijd extra trainen en extra afwerken na de training. Op zijn 33ste is hij nog steeds international en hij is ook in de Chinese competitie weer een garantie voor doelpunten. Dan kun je zeggen: het is ‘maar’ China, maar er zijn best wat grote namen naar China gegaan, die er niet zoveel ingeschopt hebben.’’

PSV krijgt met Zahavi een spits met wie het veel kanten op kan. Bosz: ,,Bij mij heeft hij in allerlei systemen gespeeld. Hij kan om een diepe spits heen spelen, als aanvallende middenvelder en vanaf de linkerkant. Hij is niet snel, dus het gaat bij hem om de timing en het spelinzicht. Wanneer een loopactie inzetten, wanneer bijsluiten, waar positie kiezen bij een voorzet of bij een rebound, daarin is hij goed en heb ik niet veel beteren gezien.’’

In Eindhoven zal Zahavi een koppel gaan vormen met Donyell Malen. In hoeverre die twee complementair zijn aan elkaar zijn, zal gaandeweg moeten blijken. ,,Zahavi moet je in elk geval niet het aanspeelpunt laten zijn,’’ schetst Bosz. ,,Hij is geen type-targetman met zijn rug naar het doel, dan gaat-ie ballen verliezen. Hij moet in beweging zijn, zelf de ruimtes kunnen zoeken. Hij is geen man voor een vloeiend positiespel, maar eenmaal in de zestien meter is-ie dodelijk. Bij ons maakte hij in 35 doelpunten in 36 competitieduels. En 122 goals in 157 duels voor Maccabi in totaal.’’

Geld genoeg

In China maakte Zahavi namens Guangzhou R&F 103 doelpunten in 117 officiële duels. Hij werd de afgelopen jaren twee keer topscorer van de competitie, voor spitsen als Ezequiel Lavezzi, Hulk en oud-Feyenoorder Graziano Pellè. Eerder in zijn carrière probeerde Zahavi ook door te breken in de Italiaanse Serie A. Maar dat werd geen succes bij Palermo, tussen 2011 en 2013.

Bosz: ,,Kennelijk wil hij er op zijn 33ste nu nog een keer voor gaan in Europa. Geld heeft ie genoeg verdiend, in Israël werden zijn contracten gerust twee keer per jaar opengebroken, dat dwong hij zelf af met zijn prestaties. Als hij bij PSV alle wedstrijden gaat spelen, dan verwacht ik wel dat hij er minimaal 25 maakt in de eredivisie. Maar nogmaals, ik weet natuurlijk niet hoe hij er nu precies voor staat. En hoe hij bij PSV zal worden gebruikt.”