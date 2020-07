Botteghin blijft bij Feyenoord: ‘Ik ben nog niet klaar’

,,Als jonge voetballer dacht ik nooit dat ik vijftien seizoenen in Nederland zou spelen. Vorige seizoen waren we bezig met een geweldige serie. Dat wil met het team afmaken. Volgend seizoen wordt mijn zesde bij Feyenoord. Ik ben nog niet klaar”, vertelt Botteghin in het filmpje dat Feyenoord plaatst.

Technisch directeur Frank Arnesen was bang dat Botteghin deze zomer toch zou vertrekken. ,,Het had er natuurlijk lang de schijn van dat Eric ons zou verlaten. Maar ook nadat zijn contract op 1 juli verliep zijn we achter de schermen altijd in gesprek gebleven. Dat heeft zich uitbetaald: we kunnen minimaal nog een jaar beschikken over een echt clubicoon als Eric, die hier al vijf jaar zijn waarde bewijst.”