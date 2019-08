Botteghin: Ik merkte dat we niet fris waren

,,We begonnen slordig", vervolgt Botteghin voor de camera van FOX Sports. ,,Gelukkig kwamen we op voorsprong, maar na de 0-1 moesten we de 0-2 maken. Nu gebeurde er dit. Het was een goed schot van Dresevic, daar kun je weinig aan doen. We moesten meer vooruit verdedigen en de druk op de bal houden, maar dat deden we niet.”

Fitheid

Feyenoord speelde vooral de lange bal op Steven Berghuis, maar in luchtduels kwam de aanvaller tekort. ,,Het idee was om de bal achter de verdediging van Heerenveen te plaatsen. Dat lukte soms niet. We waren niet fris. Het kan te maken hebben met donderdag. Voor de wedstrijd voelde iedereen zich nog fit, maar ik merkte dat gedurende de wedstrijd niet iedereen helemaal fris meer was.”



Na twee duels heeft Feyenoord slechts twee punten verzameld. In het openingsduel werd er in eigen stadion met 2-2 gelijkgespeeld tegen stadsgenoot Sparta. ,,We zijn slecht gestart, dat klopt. We moesten deze wedstrijd winnen. Helemaal als je met 0-1 voor komt te staan. Dan moet je het zakelijk uitspelen.”



Botteghin was zelf betrokken bij een penaltymoment. Na dertien minuten kreeg Jens Odgaard de kans om Heerenveen op een 1-0 voorsprong te zetten, maar hij slaagde er niet in om het net te vinden. ,,Ik vond het absoluut geen penalty. Ik raakte hem heel licht en ik trok mijn been zelfs nog weg. Hij dook, zoals je in een zwembad doet. Te makkelijk gegeven", aldus de Braziliaan.