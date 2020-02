Bozeník de held van Feyenoord in Zwolle: ‘Ik ben zó blij’

,,Ik ben zó blij, want deze wedstrijd was heel moeilijk voor ons", zei Bozeník na afloop. De twintigjarige spits kwam afgelopen winter voor vier miljoen euro over van MSK Zilina. Nadat hij in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen al kort mocht invallen, mocht hij in Zwolle de gehele tweede helft meedoen. Hij viel in voor de geblesseerde Luis Sinisterra. ,,Ik trok mijn shirt uit’’, zei Bozeník. ,,Dat was niet slim, maar ik was zo blij. Dit was een lastige wedstrijd en ik ben ontzettend blij dat ik mijn ploeggenoten heb kunnen helpen.’

Bozeník is een spraakwaterval, al zoekt hij vaak nog naar de juiste woorden in het Engels. Alles lijkt in de hoogste versnelling te gaan bij hem. ,,In het veld blijf ik werken, ik moet en zal mijn ploeg helpen. Dat doe ik altijd, ook toen ik dinsdag in het tweede elftal speelde. Ik ben een jonge speler en voetballen is mijn beroep. Dan geef je toch alles?’’, aldus Bozeník, die geduldig wacht op zijn kansen. ,,Ik doe alles voor honderd procent, ik wacht op mijn kans en als ik die krijg, laat ik de trainer mijn kwaliteiten zien. Hij gaf me nu de opdracht om achter de verdediging te blijven bewegen en dat was de manier om vandaag te winnen.”

Over zijn winnende goal: ,,Een gelukkige goal? Misschien wel. De tegenstander raakte 'm nog, maar dat is niet belangrijk. Ik scoorde en we hebben gewonnen. Een geweldig moment voor mij. Toen ik hier kwam, voelde ik me meteen thuis. Iedereen is heel vriendelijk. Ik voel me hier echt thuis en mijn familie en ik zijn heel blij. De trainer feliciteerde me", aldus Bozeník, die geen voorspelling durft te doen over het aantal goals dat hij dit seizoen nog gaat maken: ,,We gaan het zien, ik geloof in hard werken en dan zien we het wel.

Dick Advocaat gaf al aan dat Bozeník vooral een spits is die in stelling moet worden gebracht. ,,Zoals Lewandowski’’, zei Advocaat. ,,Hij creëert ze niet zelf, hij moet ze krijgen.’’