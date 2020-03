Bozeník scoort, maar Advocaat wil veel meer zien: ‘Het moet echt beter’

Begrijp Advocaat niet verkeerd, het is niet zo dat hij vindt dat hij een veredelde amateur moet opstellen in de punt van de aanval nu Nicolai Jørgensen wederom in de lappenmand vertoeft. De Deen keert misschien wel helemaal niet meer terug dit seizoen, zo langzaam geneest zijn voetblessure. Maar Advocaat vindt dat een club als Feyenoord over topkwaliteit moet beschikken in de punt van de aanval. Dat lijkt Bozeník wel als de bal in het zestienmetergebied van de tegenstander komt. Dan is de spits die vier miljoen kostte scherp. Zie bijvoorbeeld hoe snel hij de kans afrondde tegen NAC, met een aanname en een uithaal in een fractie van een seconde. De spits werd afgevlagd voor buitenspel, maar zijn kwaliteiten kwamen weer naar voren.



Zoals ook zijn treffer, de 3-0, heel veel zei over hoe hij is als voetballer. Altijd vol werklust. Keeper Nick Olij van NAC zag Bozeník heus wel komen, maar de felle sprint en de sliding van de 20-jarige Slowaak verrasten hem toch nog.