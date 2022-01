AZ dicht bij recordreeks: ‘Zo ver kijken wij niet’

Op 28 november werden er voor het laatst punten verspeeld en trainer Pascal Jansen is met zijn ploeg op weg om het clubrecord van Louis van Gaal te breken. De huidige bondscoach kwam in het kampioensseizoen 2008/2009 tot twaalf overwinningen met AZ.

,,Maar zo ver kijken wij nog niet”, zei Jansen, die met AZ nog een matige seizoenstart kende, vanmiddag tijdens het digitale persmoment van de club. ,,Eerst maar eens van Cambuur aan de goede kant van de score zien te komen. We kijken bijvoorbeeld ook nog niet naar de derde plek waar Feyenoord staat (met nog maar vier punten voorsprong op AZ, red). We richten ons eerst op onszelf en Vitesse, dat nog een plaatsje hoger staat dan wij. In die volgorde.”

Wel ziet Jansen ‘mooie dingen’ ontstaan bij zijn eigen ploeg. ,,Dat merk je als er veel wordt gewonnen.”

Volledig scherm Owen Wijndal en Yukimara Sugawara. © Pro Shots / Niels Boersema

Niet dat alles nog perfect is bij AZ. Keeper Peter Vindahl, die afgelopen zomer naar Alkmaar kwam, overtuigt nog niet. Tegen FC Twente maakte hij een ongekende blunder waardoor AZ in die wedstrijd nog een achterstand van 1-0 moest zien om te buigen. ,,Ik heb daar met Peter over gespreken”, zegt Jansen. ,,Hij voelt zich enorm verantwoordelijk maar ik heb niet het idee dat hij het als een last met zich meedraagt. Hij is weer overgegaan tot de orde van dag en kan het een plek geven. Het is ook het lot als keeper tenslotte.”

Het is nog onzeker met welk centraal verdedigingsduo AZ morgen aan de aftrap verschijnt. Pantelis Hatzidiakos viel tegen FC Twente vlak voor de wedstrijd uit met hamstringklachten, terwijl Bruno Martins Indi nog kampt met de naweeën van een voetoperatie. Daarop vormden Sam Beukema en Aslak Witry centraal achterin een duo. ,,We doen er alles aan om Panta (Hatzidiakos, red.) op tijd fit te krijgen. Hij trainde vandaag nog apart van de groep”, aldus Jansen.