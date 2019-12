Bij Sparta houdt iedereen van vluchteling Mo

jaaroverzicht Podcast | ‘Over tien jaar is halve finale-plaats Ajax niets meer waard’

25 december Het einde van het jaar nadert en daarom is het tijd voor een jaaroverzicht van AD Sportwereld. In deze eerste aflevering gaat het over voetbal, over het Europese jaar van Ajax in de Champions League, over de 6-2 van Feyenoord tegen Ajax in De Kuip, over de Nations League, Oranje, Virgil van Dijk en Gini Wijnaldum. Over het WK vrouwenvoetbal en over racisme op de Nederlandse velden. En ook over Lucas Moura. Hidde van Warmerdam presenteert, Sjoerd Mossou, Thijs Zonneveld, Arjan Schouten en Pim Bijl blikken terug.