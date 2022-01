Jarige Wim Rijsbergen (70): ‘Bij de bakker denk ik echt niet: ja, maar ik heb toch een WK-finale gespeeld’

Door Mikos Gouka



De jongste speler uit de WK-finale van 1974 die zijn 70ste verjaardag viert. Wim Rijsbergen haalt er vooral zijn schouders over op. Dat lijkt een generatiedingetje; we spraken de laatste jaren veel meer internationals uit het zo bejubelde WK in Duitsland die stuk voor stuk vertelden er niets mee te hebben. Rijsbergen denkt er dus net zo over. ,,Ik heb helemaal niets met getallen, joh’’, zegt Rijsbergen. ,,Maar het klopt, mijn zeventigste verjaardag staat voor de deur. Nou, het is wat.’’