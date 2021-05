KNVB stelt sparringspartner Hansi Flick aan als directeur

Zorgt Van Leeuwen voor cultuur­shock bij KNVB? ‘Als ze zich vastbijt in iets, laat ze niet meer los’

21 mei Marianne van Leeuwen (60) is voorgedragen als directeur betaald voetbal van de KNVB. Wie is deze vrouw, die nu voorzitter is van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia? ,,Ze gaat op een positieve manier voor opschudding zorgen in Zeist.”