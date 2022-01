Fredrik Aursnes: ‘Feyenoord voelde vertrouwd met druk zetten, afjagen en veel doelpunten maken’

Angst voor impact omikron-variant verdringt voorpret bij herstart profvoet­bal

In de eerste divisie rolt de bal alweer, volgende week vrijdag volgt de eredivisie. De herstart voelt heel anders dan een jaar geleden, toen de focus in ‘Super Januari’ lag op de sportieve strijd in een lange reeks toppers. Nu is het een periode van bibberen en hopen dat omikron de competitie niet ondermijnt.

7 januari