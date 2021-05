Opmerking Koeman over UEFA irriteert Van Praag: ‘Sloeg nergens op’

VideoMichael van Praag heeft Ronald Koeman hoog zitten, maar hij snapt niet waarom de trainer van FC Barcelona onlangs tijdens een discussie over de Super League verklaarde dat het de UEFA alleen maar om geld is te doen. ,,Hij had zich beter even in situatie kunnen verdiepen, dat zou Louis van Gaal wel hebben gedaan”, zegt de bestuurder die vorige maand als erelid afscheid nam van de Europese voetbalbond.