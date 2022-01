Tussenbalans PEC Zwolle: Darfalou en De Waal moeten voor goals zorgen in zware degradatiestrijd

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Niet echt. Met de komst van trainer Art Langeler hoopte PEC dit seizoen de aansluiting met de subtop te vinden, of in elk geval een plek boven in het rechterrijtje. Zodat de Zwollenaren op koers lagen voor de gewenste top 6-klassering waar de club het in 2018 over had in het ambitieuze groeiplan ‘Wat goed is, moet beter’. Dat plan kan inmiddels de prullenbak in. Want met 6 punten uit 18 duels en slechts 9 treffers is PEC – waar Dick Schreuder inmiddels voor de groep staat – veruit de slechtste ploeg in de eredivisie.