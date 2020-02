Brama bij selectie voor thuisduel AZ: ‘Moeten doen wat het beste is voor Twente’

De soap - genaamd de Twentetapes - die FC Twente al dagen in een greep houdt, kreeg op het wekelijkse perspraatje van de trainer een onverwachte wending met de mededeling dat Wout Brama opeens weer in de selectie zit. In de voorgaande vier duels van 2020 was hij er niet bij, ‘omdat dat niet goed zou zijn voor de ploeg’. Dat leidde tot veel commotie onder de achterban, omdat de middenvelder wel fit was.

‘Ook mijn beslissing’

Na de bom van deze week leek er geen weg terug meer te zijn voor Brama onder deze staf, maar een paar dagen later is alles weer anders. „Wij moeten op dit moment doen wat het beste is voor de club. En dus moeten we proberen de rust terug te krijgen”, zegt Garcia, die in de uitgelekte gesprekken met supporters niet bepaald positief was over de routinier. „Of dit mijn beslissing is geweest? Ja, ook van mij. Als ik nee had gezegd, was het niet gebeurd.”