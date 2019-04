Brama: Dit is de ontlading van een jaar in spanning

Tijdens de huldiging bestormden enkele supporters het veld. Hierdoor duurde het uitreiken van de schaal aan Brama langer dan in de planning stond. ,,De supporters hebben ook een jaar leed gehad. Maar eindelijk staan we waar we willen zijn. Dit is ontlading van een jaar in spanning", zei de aanvoerder tegenover FOX Sports. Hij was verheugd dat oud-teamgenoot Blaise N’Kufo, die in 2010 de schaal omhoog mocht tillen als captain, hem de schaal aanreikte. ,,Mooi dat ik hem van Blaise krijg. Wie weet dat ik in de toekomst de schaal ook een keer mag doorgeven.”



Tom Boere, de spits, sloot zich aan bij de woorden van Brama. ,,Dit maakt alles goed na een wisselvallig seizoen met pieken en dalen. Ik had zelf meer willen spelen en meer goals willen maken, maar we gaan nu lekker de eredivisie in.”