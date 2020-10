Branco van den Boomen over het leven en voetbal in Toulouse: ‘Niet twijfelen als je naar topclub in Ligue 2 kunt’

Als we Branco van den Boomen voor het eerst bellen, excuseert hij zich: ze werken in zijn nieuwe huis aan de rand van Toulouse net aan zijn Wi-Fi-verbinding, die nog weleens haperde. En dat draadloze internet is best van belang voor de Veldhovenaar, die bij Toulouse FC bezig is aan zijn eerste avontuur in het buitenland. ,,Ik heb een kastje waarop ik alle Nederlandse zenders kan zien, zo kan ik het voetbal een beetje in de gaten blijven houden”, zegt hij met een lach. In augustus verruilde hij de eerste divisie voor de Ligue 2, het tweede niveau van Frankrijk.