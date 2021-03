Brard wil van Feyenoord-trainers af, maar blundert met gebruik verkeerd e-mailadres

Dient Feyenoord de onverslaan­ba­re Gakpo zijn eerste nederlaag toe?

14 maart Na twee maanden blessureleed keert Cody Gakpo vanmiddag terug in de basis bij PSV. De aanvaller moet zijn ploeg meteen aan een overwinning helpen in de topper tegen Feyenoord. Met Gakpo tussen de lijnen is PSV opvallend genoeg onverslaanbaar.