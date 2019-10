Bravouremannetje Wijndal maakt zijn woorden waar

‘Voor De Wolf ga je door het vuur’

15:14 John de Wolf is op weg naar Feyenoord, als assistent van de nieuwe trainer Dick Advocaat. De huidige trainer van tweededivionist Spakenburg moet helpen de Rotterdamse club uit het moeras te trekken. Is de oud-international daar de juiste man voor? Bij Excelsior Maassluis zorgde hij in 2015 voor een mirakel met handhaving vanuit geslagen positie. ,,John kan spelers raken.’’