Brian Brobbey en twee waarschijnlijke vertrekkers de schlemielen bij Ajax na foeilelijke finale

Brian Brobbey deelt sneer uit aan juichende Steven Bergwijn: ‘Als hij omdraait dan maakt hij die bal gewoon’

Brian Brobbey was dicht bij de 2-0 voor Ajax, maar schoot op de paal. De rebound had Steven Bergwijn kunnen binnenschieten maar hij juichte al nog voordat spits had gescoord. Brian Brobbey stond met een zuur gezicht ESPN te woord na de verloren slijtageslag tegen PSV.