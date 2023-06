Brighton legt 20 miljoen euro neer voor Jong Oranje-doelman Bart Verbruggen

ADO Den Haag strikt Darije Kalezic als nieuwe trainer

Darije Kalezic is de nieuwe trainer van ADO Den Haag. De 53-jarige Bosniër tekent in Den Haag voor twee seizoenen en zal maandag bij de eerste training van het seizoen direct op het veld staan. ADO meldt verder dat het nog bezig is met de invulling van de rest van de staf.