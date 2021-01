Brobbey helpt Jong Ajax bij rentree aan zege op Jong FC Utrecht

Podcast | 'Als Feyenoord dit niveau vasthoudt, kan het nog een rol spelen in de titelrace’

12:26 De Klassieker kreeg Ajax als winnaar, maar Feyenoord kreeg in Amsterdam voldoende kansen op meer. In de nieuwe Voetbalpodcast blikken Feyenoord-watcher Mikos Gouka, Ajax-volger Johan Inan en PSV-watcher Maarten Wijffels terug op de kraker in Amsterdam. Maar ook het duel Roger Schmidt-Bas Nijhuis komt aan bod, de transfer van Klaas-Jan Huntelaar en het komende bekerprogramma. De presentatie is in handen van Etienne Verhoeff!