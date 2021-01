Brobbey praat niet over contract, maar Ten Hag wel: ‘Hij heeft een mooie toekomst bij Ajax’

SamenvattingBrian Brobbey was donderdag tegen Willem II het goudhaantje bij Ajax, maar verscheen na afloop niet voor de tv-camera's. En dus was het aan trainer Erik ten Hag om zijn licht te laten schijnen over de glansrol van de pas 18-jarige spits.

Ajax had het donderdagavond bijzonder lastig tegen Willem II, maar in de slotfase werd het alsnog 3-1. Dat was vooral te danken aan Brobbey: de jongeling viel in de slotfase in, scoorde met zijn eerste balcontact en gaf ook nog de assist op collega-invaller Dusan Tadic. En dus had ESPN de spits graag voor de camera gehaald, maar dat gebeurde niet. Het talent dat al geruime tijd onderhandelt over een nieuw contract (besprekingen die bepaald niet soepel verlopen) mocht niet voor de camera verschijnen van Ajax, zo werd bij ESPN gemeld.

Wel had trainer Erik ten Hag lovende woorden over voor zijn pupil, die 55 seconden na zijn invalbeurt scoorde. ,,Dat ging wel héél snel, ja. Het is duidelijk dat hij het heel goed gedaan heeft. Hij heeft precies het effect gehad dat we wilden. Of het lukt met zijn contract? Dat zul je Marc Overmars moeten vragen. Maar het is duidelijk dat wij hem heel graag willen houden. Hij kan een mooi contract tekenen en heeft hier een mooie toekomst. Hij heeft alle eigenschappen die je bij een Ajax-spits wil zien.”

Dat Ajax het lastig had, hadden de Amsterdammers volgens Ten Hag aan zichzelf te wijten. ,,Waarom dat was? Omdat wij het toestaan dat zij de 1-1 maken. Als we voor rust al de 1-0 hadden gemaakt en snel na rust de 2-0, dan hadden we het onszelf veel makkelijker gemaakt. Willem II heeft voor rust geen kans gehad. Wij wel, drie of vier. Met name toen Jurriën Timber en Davy Klaassen elkaar in de weg liepen. Die maak je niet, dan maak je het jezelf moeilijk.”

