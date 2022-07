Brute overval op Marco Boogers om peperdure Rolex: ‘Moest toezien hoe zijn vrouw in elkaar werd geslagen’

Bij Ajax begreep iedereen besluit Danilo om naar Feyenoord te gaan: ‘Berghuis wenste me succes’

Danilo stelde zich maandag in de Kuip voor aan de pers. In het stadion van de Rotterdammers gaf de spits aan niet te hebben getwijfeld toen Frank Arnesen hem benaderde om transfervrij over te komen van Ajax. ,,Het project van Feyenoord sluit aan bij mijn ambities.”

27 juni