Buijs baalt van arbitrage: ‘Er moet meer duidelijkheid komen’

Buijs had het daarbij met name over de eerste veldverwijzing, van Ramon Pascal Lundqvist. Die haakte zijn tegenstander zonder de intentie de bal te spelen. Bij de tweede keer rood kwam Mike te Wierik volgens de arbitrage met gestrekt been in. Buijs: ,,In eerste instantie had ik niet de indruk dat het een overtreding was. Maar het gaat soms zo snel dat je het niet weet. Lastig, Mike ging er wel wild in.”