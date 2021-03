Buijs na opstootje met Bijl: ‘Als ik hem had geslagen was hij niet meer opgestaan’

In de laatste minuut van de blessuretijd wilde Buijs nog zorgen dat zijn team snel kon ingooien om nog op zoek te gaan naar de 2-1, maar Bijl hinderde hem in dat plan. De maker van de 0-1 namens FC Emmen probeerde de bal uit de handen van Buijs te trekken, waarop de trainer van FC Groningen direct in woede ontstak en Bijl bij zijn nek greep en naar de grond gooide. ,,Het was heel irritant. Ik had het een minuut daarvoor al even met Buijs aan de stok bij een ingooi. ‘Je bent niet goed’ zei ik toen tegen hem, dus misschien was hij nog een beetje boos over dat moment. Dit gebeurde er eigenlijk direct achteraan. Nee, het was geen harde klap, maar volgens mij was het wel een beste nekklem. Nee, ik ging zeker niet overdreven naar de grond. Volgens mij is dit wangedrag, zeker voor een trainer. Het was zeker een gek moment", zei Bijl een paar minuten na de wedstrijd bij ESPN.