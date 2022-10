Buitenlandse media zien Ajax ‘afdalen in de hel’: ‘Dit was geen blamage, maar een afranseling’

De historische nederlaag die Ajax gisteravond in eigen huis leed tegen Napoli is ook in de buitenlandse media onderwerp van gesprek. Waar de Italianen lof oogsten, krijgt Ajax er flink van langs. ,,Napoli ontmantelde de Nederlandse recordkampioen en schoot die uiteindelijk met 1-6 neer.”

Verwijzend naar een tenniswedstrijd spreekt het Spaanse Marca van een ‘historische set’, waarin Ajax door Mohammed Kudus nog wel op voorsprong kwam. ,,Hij is een van de weinigen die zich kan onttrekken aan de malaise bij Ajax. Maar na het vertrek van Ten Hag, Antony, Lisandro Martínez, Haller, Gravenberch, Tagliafico, Mazraoui ... lijkt de ploeg af te dalen naar de hel.”

Het Duitse Kicker spreekt van een ‘beproeving’ voor Ajax en wijst in het bijzonder naar aanvoerder Dusan Tadic, die in de tweede helft met rood van het veld werd gestuurd. ,,De hele wedstrijd ging volledig aan de aanvoerder voorbij. Zijn rode kaart was voor Ajax het dieptepunt op een avond waarop helemaal niets lukte. Napoli ontmantelde de Nederlandse recordkampioen en schoot die uiteindelijk met 1-6 neer.”

Volgens het Belgische Sporza deed het spel van Ajax ‘pijn aan de ogen’. ,,De thuisploeg kwam nog wel op een 1-0 voorsprong, maar daar liet Napoli zich niet door van de wijs brengen. De Italianen dicteerden de wedstrijd en speelden Ajax vervolgens helemaal zoek.”

,,Een blamage hing in de lucht, maar het werd een regelrechte afranseling. Zes tegengoals op een Europese avond in Amsterdam: voor Ajax is de afstraffing een primeur die het hart in elk kamertje doet bloeden.”

De BBC ziet dat de 4-1 zege die Napoli eerder dit Champions League-seizoen boekte op Liverpool geen incident is geweest. ,,Ook Ajax werd gesloopt, waarmee Napoli zijn spectaculaire seizoenstart een vervolg geeft. De Italianen bouwden de ploeg deze zomer helemaal opnieuw op en vervingen een aantal veteranen voor jonge talenten. Met dat team zijn ze dit seizoen nog ongeslagen in alle competities.”

Bekijk hier de samenvatting.

Italië vol lof over ‘betoverend’ Napoli

Ook in Italië overheerst uiteraard de bewondering voor Napoli. De ploeg van trainer Luciano Spalletti is zowel in de Champions League-poule als in de Serie A de trotse koploper. ‘Napoli zien en dan vliegen’, kopt Gazzetta dello Sport, verwijzend naar het gezegde ‘Napels zien en dan sterven.’

,,Napoli maakt geen onderscheid tussen Italië en Europa: het blijft ook in de Champions League betoveren. Met de overwinning in Amsterdam op Ajax schrijft de ploeg geschiedenis”, schrijft de Italiaanse sportkrant. ,,Het was al bekend dat Ajax niet in grootse vorm steekt, maar dit alles mag de waanzinnige prestatie van Napoli niet overschaduwen. Wanneer de ploeg ruimte krijgt om te voetballen, kan het verwoestend uithalen.”

Corriere dello Sport spreekt van een van de mooiste avonden in de clubhistorie van Napoli. ,,1-6 tegen Ajax, dat in eigen stadion werd uitgefloten. Napoli was dominant van de eerste tot de laatste minuut en heeft momenteel de beste aanval van de Champions League. Een plaats in de achtste finales is al bijna binnen.”

Volgens Rai Sport stond er in Amsterdam eigenlijk maar één ploeg op het veld. ,,Napoli was oppermachtig en Ajax slaagde er niet in om de blauwe tsunami te stoppen. Elmas en Ndombele hadden er op het eind zelfs nog 1-7 van moeten maken. De Johan Cruijff Arena bleef sprakeloos achter.”

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.