Burgemeesters na overleg KNVB: ‘Dit wordt een taaie klus’

Door Sjoerd Mossou



Niet alleen de profclubs werden bijgepraat over de koers van de KNVB in de coronacrisis, ook partijen als de politie, supporters, de spoorwegen, justitie en burgemeesters werden in een aparte sessie bijgepraat over de stand van zaken en de mogelijke scenario’s. Vooralsnog wil de voetbalbond, indien het RIVM dat toestaat, de competitie in juni en juli uit laten spelen.

Quote Het zal nog veel huiswerk vragen Paul Depla Namens de Nederlandse burgemeesters schoof Paul Depla (Breda) aan bij het overleg, als lid van de adviesgroep die de KNVB bijstaat over zaken die de openbare orde betreffen. Dezelfde dag al stelde de Eindhovense burgemeester John Jorritsma (zie video hieronder) geen heil te zien in competitievoetbal in juni, ook niet zonder publiek. Jorritsma voorziet problemen met samenscholing elders in zijn stad.

Staan meer burgemeesters daar zo stellig in?

Depla: ,,Uiteindelijk maken gemeentes hun eigen afweging, maar voorlopig zijn wij als gemeentebestuurders nog niet aan zet. Het RIVM en het kabinet zijn leidend in de vraag of er überhaupt nog gevoetbald mag worden, zoals de KNVB ook duidelijk aangeeft. Dat is stap één. Pas áls er eventueel per 1 juni gevoetbald mag worden, zal de KNVB vervolgens met een voorstel moeten komen richting de lokale overheden.’’



Maar de kans dat burgemeesters daar akkoord voor geven, is toch klein?

,,Dat het een taaie klus zal worden, is wel duidelijk. Het zou in theorie kunnen dat er per 1 juni meer evenementen worden vrijgegeven, wat weer zijn weerslag zou kunnen hebben op bijvoorbeeld politie-inzet. Los daarvan zit je met mogelijke samenscholing, met horeca wellicht. En doordat de wedstrijden mogelijk kort op elkaar zullen worden gepland, zijn er niet veel uitwijkmogelijkheden. Aan al dat soort haken en ogen ontkomen we niet, maar de KNVB zal eerst met een plan moeten komen. Pas dan kunnen wij het als gemeente goed beoordelen.’’

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven

Proefde u in het overleg de bereidheid en solidariteit om tot een oplossing te komen?

,,Het is niet zo dat de KNVB blind is voor de realiteit, zeker niet. Uiteraard realiseren zij zich ook dat de kans bestaat dat er alsnog niet gevoetbald mag worden. Maar dat ze de mogelijkheid vooralsnog openhouden, en voorbereid willen zijn voor het geval het wél mag, is denk ik niet heel vreemd. Feit is dat het nog veel huiswerk zal vragen. Eerst voor de KNVB en de clubs zelf, daarna voor ons als gemeentes. Eenvoudig wordt het, zoals dat in tal van sectoren geldt, zeker niet.’’