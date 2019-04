Büttner twee wedstrijden geschorst na rode kaart tegen PEC

VIDEO ‘Gutíerrez is eigenlijk de speler die dit elftal soms mist’

8:12 Over het onoverbrugbare verschil in doelsaldo wordt in Eindhoven al lang niet meer gesproken. Vier keer winnen, zo luidde het devies voorafgaand aan PSV - ADO Den Haag. Het werd een simpele 3-1 zege en daarmee deed de ploeg van Mark van Bommel wat het moest doen. PSV-watcher Rik Elfrink vond dat PSV zich te laat beloonde. ,,Het duurde te lang voordat het krachtsverschil duidelijk werd in de score.”