Calvin Stengs herpakt zich bij Jong Oranje: ‘Door mijn wisselvalligheid niet mee naar het grote EK’

Twee weken geleden incasseerde Calvin Stengs een keiharde dreun toen bondscoach Frank de Boer belde om te vertellen dat hij, ondanks zijn uitnodigingen voor voorgaande interlands, niet in aanmerking zou komen voor het EK. Terug bij Jong Oranje gaat Stengs voor het eerst in op die teleurstelling. ,,Ik heb de knop al wel omgezet. Het is niet anders. Je moet wel’’, zegt de linksbenige aanvaller uit Nieuw-Vennep.



,,Als je zo dichtbij bent, is het normaal dat je daar even moeite mee hebt. Ik ben nuchter, maar ik ben wel gewoon een mens. Dus het is sowieso vervelend. In deze voetbalwereld gaat het allemaal hard. Je moet jezelf snel herpakken. Je moet presteren. Ik denk niet dat dat kan als je met je hoofd ergens anders bent.’’

Stengs trainde, nadat hij met AZ als derde was geëindigd in de eredivisie, door bij zijn club. Op het veld en in het krachthonk had hij tijd om de deceptie te analyseren. ,,Ik speelde niet veel bij Oranje, maar in de wedstrijden die ik speelde, liet ik wel zien wat ik kan. Afgaande daarop ging ik er wel van uit dat ik erbij zou kunnen zitten. Er kon wel twijfel komen door de wedstrijden die ik daarna bij AZ speelde. Uiteindelijk viel het de verkeerde kant op.’’

Hoe dat kon? ,,Ik ben denk ik door mijn wisselvalligheid niet meegegaan. Ik heb goede wedstrijden gespeeld, bijvoorbeeld in de Europa League tegen Real Sociedad, maar ook mindere. Ik probeer elke wedstrijd een 10 te halen, maar misschien moet ik meer een balans vinden in de risicovolle dingen die ik doe. Al denk ik ook juist dat ik die dingen niet uit mijn spel moet halen, omdat je anders niets aan me hebt.’’

Onzichtbaar

Die wisselvalligheid zorgde ook voor kritiek. Stengs wisselde briljante optredens af met wedstrijden waarin hij onzichtbaar was bij AZ. ,,De kritiek hoort erbij. Dit kan me ook helpen. Ik lees niet alles, maar krijg ook van familie weleens wat mee. De kritiek is soms terecht, maar op sommige punten ook niet. Mensen zeggen: ‘hij is 22 jaar en had verder moeten zijn’. Maar ik speelde pas twee maanden toen ik voor anderhalf jaar geblesseerd raakte. Eigenlijk was dit dus mijn tweede seizoen in de eredivisie.

,,Het liefst had ik op mijn 19de al honderd wedstrijden gespeeld. Die kritiek neem ik dus niet mee. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik had wel meer willen laten zien, maar het is niet dat ik daar ’s nachts wakker van lig. Ik laat het niet zomaar lopen, zo zit ik niet in elkaar. Ik probeer hieruit te komen.’’

Een transfer kan daarbij helpen, beseft Stengs, die het met Jong Oranje op maandag 31 mei in Boedapest in de EK-kwartfinale opneemt tegen Jong Frankrijk. ,,Ik ga kijken na het EK. Ik zeg nergens zomaar ‘nee’ tegen. Ik hoef ook zeker niet weg bij AZ. Ik zit hier goed. Maar ik ken iedereen. Alles is gemakkelijk. Het wordt me voorgeschoteld. In het buitenland is dat toch anders. Misschien kan het me wel helpen in mijn ontwikkeling, als ik die stap maak. Fysiek gezien, maar ook als persoon, als ik in een nieuwe omgeving kom.’’

