Cambuur, Almere City en De Graafschap laten geen punten liggen

Robert Mühren was de matchwinner voor koploper Cambuur in de 79ste minuut met een fraaie volley, waarmee hij op twaalf goals in veertien competitieduels kwam. Gyliano van Velzen had Telstar na 54 minuten nog op voorsprong gezet, maar Jamie Jacobs maakte zes minuten later al de 1-1 namens Cambuur.



Nummer drie De Graafschap won met 2-3 bij MVV, dat via Joeri Schroyen na elf minuten op voorsprong kwam. Zeven minuten later maakte Ralf Seuntjens alweer gelijk namens De Graafschap. Via Jasper van Heertum kwam de ploeg van Mike Snoei vijf minuten na rust op 1-2, maar in de 70ste minuut maakte Schroyen zijn tweede treffer van de avond namens MVV. Elmo Lieftink maakte in de 83ste minuut de winnende goal voor De Graafschap, waarbij Seuntjens zijn tweede assist van de avond gaf.