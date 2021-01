Cambuur dankzij twee goals Mühren ruim langs Jong PSV

Kökcü keert terug in de basis bij Feyenoord voor bekerduel met Heracles

19 januari Orkun Kökcü keert morgenavond terug in de basiself van Feyenoord. De 20-jarige middenvelder liep in december een voetblessure op, zat zondag tegen Ajax voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie en kan in de achtste finale van het bekertoernooi tegen Heracles starten.