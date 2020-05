Cambuur en De Graafschap vangen bot bij rechtbank

Door Sander de Vries



,,De KNVB heeft de bevoegdheid om de competitie te stoppen”, oordeelde Zuurmond. ,,Cambuur en De Graafschap vinden dat ze moeten promoveren. Maar dat is te makkelijk gedacht.”



Cruciaal was de vraag in hoeverre de rechter meeging met de stellingname van Cambuur en De Graafschap, die via sportadvocaat betoogden dat de verkorte competitie uiteindelijk de reguliere competitie is. Daar dacht Zuurmond anders over. ,,Het was maart en er moesten nog veel wedstrijden worden gespeeld. Je kunt dus niet spreken van een reguliere competitie.”



,,Er staat niets in het reglement van de KNVB over het inkorten van de competitie. Om welke reden dan ook, zoals we nu zien met het coronavirus”, vervolgde de rechter. ,,Er is sprake van een bijzondere situatie waarin de KNVB op korte termijn een beslissing moest nemen.”