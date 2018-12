Cambuur in Maastricht langs tiental MVV

VIDEO De Jong kijkt met goed gevoel terug op 2018

16:24 Met een bekeken schuiver ver in blessuretijd van het gewonnen uitduel met FC Utrecht (1-3) maakte Frenkie de Jong een einde aan de geslaagde tweede helft van het kalenderjaar. ,,Al met al mag ik wel tevreden zijn”, zei de middenvelder van Ajax met een glimlach, even nadat hij zijn treffer uitvoerig met de meegereisde aanhang uit Amsterdam had gevierd.