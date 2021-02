Cambuur laat twee punten liggen bij Jong Ajax

Jong Ajax kwam in de 21ste minuut op voorsprong via Naci Ünüvar. Het was voor het zeventienjarige talent uit Zaandam zijn derde goal in negentien competitieduels dit seizoen, maar een assist gaf Ünüvar nog niet.



In de 49ste minuut schoot Robert Mühren hard raak voor de 1-1. De 31-jarige spits uit Volendam staat nu al op 24 goals na 23 wedstrijden, waarmee hij topscorer is in de Keuken Kampioen Divisie. Vorig seizoen scoorde Mühren ook al 26 keer in 29 duels voor Cambuur, maar de club uit Leeuwarden promoveerde zoals bekend niet.



Jong Ajax kreeg in de 94ste minuut nog een grote kans om de 2-1 te maken, maar spits Lassina Traoré schoot van dichtbij over het doel van Cambuur. Jong Ajax staat vrij kleurloos op de elfde plaats.