Cambuur legt in Almere stevig fundament onder promotie naar eredivisie

De Friezen hebben nu 63 punten uit 26 duels, Almere heeft er 53, maar nog een duel tegoed. Nummer twee is De Graafschap met 57 uit 26. De bovenste twee clubs van de Keuken Kampioen Divisie promoveren naar de eredivisie. Achtervolger De Graafschap verloor zaterdag punten door een gelijkspel tegen Jong AZ (1-1).

Cambuur was net als eerder in Leeuwarden, toen het 7-2 werd voor de ploeg van trainer Henk de Jong, veel sterker dan Almere. Aanvaller Antonia scoorde in de 26ste minuut na een hoekschop. Kort voor het einde van de wedstrijd, die met een beperkt aantal toeschouwers werd gespeeld, besliste Ragnar Oratmangoen het duel. Ook hij scoorde na een corner.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Baltus

Bij het duel in Almere waren 1351 toeschouwers aanwezig, omdat de wedstrijd onderdeel was van de Fieldlab-evenementen. Het publiek liet zich vooral in de openingsfase gelden bij wat voorzichtig gevaar van de thuisploeg. Dat enthousiasme was vlak na de tweede treffer van Cambuur verdwenen. Terwijl supporters de biervoorraad van het stadion al op hadden gedronken in de eerste helft, hadden enkele fans het stadion al verlaten voor het laatste fluitsignaal.

Extra sfeer

,,Het publiek gaf extra sfeer, maar geen extra spanning”, ervoer Cambuur-middenvelder Mees Hoedemakers. ,,Want de spanning zat er sowieso al op.” Hoedemakers genoot van het optreden van zijn ploeg en misschien nog wel meer van de aanwezige supporters. ,,Het was zoals vanouds. Muziek tijdens de warming-up, rookmachines bij opkomst en een hoop lawaai. Het was een heerlijke overwinning zo.”

Volledig scherm Sfeer op de tribunes in Almere waar 1351 toeschouwers welkom waren. © EPA

Ook Cambuur-spits Robert Mühren was blij met de fans op de tribunes. ,,Alsof ze nooit zijn weggeweest”, glimlachte hij. ,,Mooi voor hen. Ze hebben er lang op moeten wachten.”

Bij de thuisploeg was juist sprake van mineurstemming. Almere City zag de achterstand op de koploper groeien tot 10 punten en wist bovendien het eigen publiek niet te trakteren op spektakel. ,,Een frustrerende middag”, baalde verdediger Damon Mirani. Volgens hem kon de aanwezigheid van het publiek zijn ploeg niet inspireren. ,,Het was niet super goed en er waren weinig kansen. Maar het was heel fijn dat er weer publiek was. Laten we hopen dat ze zo snel mogelijk weer terug kunnen naar het stadion.”

Volledig scherm Het bier ging er wel in bij Almere City. © ANP