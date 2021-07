Cambuur-manager Foeke Booy getroffen door herseninfarct

Vivianne Miedema over toekomst bij Arsenal: 'Over belangstel­ling heb ik niets te klagen’

25 juni In aanloop naar de Olympische Spelen kijkt Oranje-spits Vivianne Miedema (24) met een kennersoog naar de spitsen op het EK van de mannen. Ze geniet van de samenwerking tussen De Bruyne en Lukaku en de transformatie van Cristiano Ronaldo en is heel erg benieuwd wie er zondag in de achtste finale tegen Tsjechië in de basis staat bij het Nederland elftal: Donyell Malen of toch Wout Weghorst? ,,Ik ben blij dat ik geen bondscoach ben.”