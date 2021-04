Cambuur-trainer De Jong: ‘Niet verstandig als Gudde de schaal komt uitreiken’

Cambuur Leeuwarden is vrijdag met een overwinning op Helmond Sport nagenoeg zeker van promotie naar de eredivisie. Het voelt voor de mensen in de hoofdstad van Friesland als gerechtigheid. ,,Voor heel veel mensen is het normaal wat wij hebben gedaan, maar dat is het niet”, zegt trainer Henk de Jong.

Cambuur stond in maart vorig jaar ruim bovenaan toen de competitie vanwege het coronavirus werd stilgelegd. Waar in veel landen het restant in mei en juni nog werd afgemaakt, besloot de KNVB er een punt achter te zetten. En nog erger voor Cambuur: de voetbalbond liet weten dat niemand promoveerde en niemand degradeerde.

De Jong sprak er schande van en liet dat in interviews duidelijk blijken. Vooral KNVB-directeur Eric Gudde, hoofdverantwoordelijke voor het besluit, moest het ontgelden. ,,Ik heb daar toen enorm veel reacties op gehad en ik moest mijn verhaal ook aan veel buitenlandse media doen”, aldus De Jong. ,,Maar ik sta er nog steeds achter, hoor. Al kan ik ook begrijpen dat mensen niet snappen hoe ik leef en in elkaar steek. Er wordt soms ook gezegd dat ik een toneelstukje opvoer, maar dit is hoe ik ben.”

Henk de Jong gaat op de schouders na het behalen van het kampioenschap met Cambuur in 2013.

Cambuur is bij een zege op Helmond Sport officieus zeker van promotie, aangezien er twee clubs rechtstreeks naar de eredivisie gaan. De titel kan pas later worden veiliggesteld. De Jong adviseert de KNVB om niet Gudde te sturen om de schaal uit te reiken. ,,Dat is beter van niet, ook voor hem. Op menselijk gebied bedoel ik dat. Dat moet hij niet doen, dat is niet verstandig. Verder is het een hartstikke nette man.”

Als je zo dichtbij promotie bent, ligt het in sport ook vaak voor de hand dat het een jaar later juist niet lukt. Dat leek bij Cambuur ook even zo te gaan. Na twee zeges bezorgden Go Ahead (0-2) en TOP Oss (2-2) de Friezen puntenverlies. De Jong: ,,Dat is achteraf goed geweest. Zij hebben ons wakker geschud. Soms is een klap beter dan een aai.”

Quote We zijn heel stoïcijns gebleven en hebben ons af kunnen sluiten voor het gevoel dat het nog mis zou kunnen gaan. Henk de Jong

Cambuur pakte de draad daarna weer op en nam al snel een ruime voorsprong. ,,Eind oktober, begin november moet je bovenaan staan. Dan blijf je vaak tot het einde toe meedoen, weet ik nog uit mijn tijd in het amateurvoetbal. We zijn heel stoïcijns gebleven en hebben ons af kunnen sluiten voor het gevoel dat het nog mis zou kunnen gaan. Dat vind ik knap, dit is echt een teamprestatie”, aldus De Jong.

Als Cambuur op het hoogste niveau een rol van betekenis wil gaan spelen, moet het nieuwe stadion in 2023 klaar zijn, zegt De Jong. “Anders is het op sportief gebied niet haalbaar voor ons.”

Eric Gudde bij het gerechtsgebouw in Utrecht vorig jaar voor de rechtszaak die Cambuur en De Graafschap hadden aangespannen tegen de KNVB.