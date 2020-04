Cambuur-trainer Henk de Jong op de BBC: ‘How is that possible?’

Door Sander de Vries

De trainer van Cambuur was zondagmiddag live in de uitzending bij BBC Radio 5, voor een gesprek over de omstreden beslissingen van de KNVB omtrent het beëindigen van het Nederlandse betaalde voetbal. De Jong noemde afgelopen vrijdag het besluit om zowel Cambuur als De Graafschap ondanks de grote voorsprong in de Keuken Kampioen Divisie niet te laten promoveren ‘de grootste schande uit de Nederlandse sportgeschiedenis’.

Die pittige uitspraak was diverse buitenlandse media logischerwijs niet ontgaan. Vandaar dat de BBC dit weekeinde contact zocht met De Jong, die als een aimabele, Friese variant op Louis van Gaal de Britse publieke omroep te woord stond. ,,We are furious and thursday it looks like it will be good, hè? (…) So for us, jaaa it is unbelievable”, zei De Jong, terugblikkend op het besluit van de KNVB, dat donderdag nog voornemens was om Cambuur en De Graafschap te laten promoveren. ADO Den Haag en RKC Waalwijk zouden in dat geval degraderen.

De Jong trok een vergelijking met Leeds United, dat koploper is in de Championship. Want stel dat Leeds, een grote club in Engeland, straks promotie naar de Premier League door de FA wordt onthouden? De Jong: ,,I think they go to the European court. And they say: okay UEFA, in the top it’s UEFA-rules and in the bottom it’s English rules. How is that possible?”