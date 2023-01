Cambuur vervangt teleurgestelde Foeke Booy als technisch manager: ‘Graag door willen gaan’

Dramati­sche ontknoping voor PSV in Sittard: late penalty kost Eindhovena­ren zege tegen tiental Fortuna

PSV had het zondagmiddag opnieuw ongelooflijk moeilijk in de eredivisie en sleepte niet meer dan een 2-2 gelijkspel uit het vuur bij Fortuna Sittard. Dat was blamerend, omdat Fortuna het grootste deel van de tweede helft met tien man speelde en PSV in extremis een voorsprong weggaf. PSV had verreweg de meeste kansen, maar benutte ze niet.

