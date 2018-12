Cambuur vlak voor tijd langs tien man Jong PSV

Het was Robin Maulun die in de 84ste minuut vanaf de stip de winnende binnen schoot. Jong PSV stond al na een klein uur met een man minder op het veld vanwege de tweede gele kaart voor Bertalan Kun. Kevin Schilder bracht al in de 13de minuut Cambuur op voorsprong, maar tien minuten later sloeg Jong PSV terug via Cody Gakpo.