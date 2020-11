Cambuur was al bijna op weg naar Eindhoven: ‘Wees op z'n minst zo fatsoenlijk om ons even te bellen’

Trainer Henk de Jong had begrip voor het besluit van de KNVB, maar ‘baalde er als een stekker van’ dat PSV Cambuur niet even had ingelicht. ,,Wees op z’n minst zo fatsoenlijk om ons even te bellen,” zegt De Jong tegen Omroep Friesland. ,,Ik snap de reden. Dat kan ons ook overkomen. Maar ik wil alle clubs oproepen om dan meteen even een telefoontje te doen naar de tegenstander, zodat die ook op de hoogte is. Nu zitten wij vanochtend allemaal in de bus en zijn we klaar voor de wedstrijd, waarna we teleurgesteld weer kunnen uitstappen. Daarvan baal ik als een stekker.”