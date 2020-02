Canadees talent Auger-Aliassime (19) naar finale in Rotterdam

In de eerste set had Auger-Aliassime het nog lastig met zijn Spaanse opponent. Alle games gingen 'met de service mee’, waarop de jonge Canadees aan twee vroege minibreaks in de tiebreak genoeg had. In het tweede bedrijf was het minder spannend. Auger-Aliassime brak Carreño Busta in de derde game van de set, en maakte daarna geen fouten meer op zijn eigen service.