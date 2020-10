Captain Van Dijk hekelt te traag tempo

Virgil van Dijk wijt het teleurstellende 0-0 gelijkspel van Oranje bij Bosnië en Herzegovina aan het trage tempo. ,,Je hoort hier te winnen. In balbezit was het tempo in de eerste helft te traag, er was niet doorheen te komen”, aldus de verdediger tegen de NOS.

Volgens Van Dijk ging het tempo in de tweede helft iets omhoog. ,,De organisatie stond beter, de bal ging wat sneller en we creëerden wat meer druk. Maar we kwamen niet tot grote kansen.”

De spelers van Oranje nemen de Nations League heel serieus, bezweert Van Dijk. ,,We hebben vorig jaar gemerkt hoe mooi de Nations League is (finale tegen Portugal verloren, red.). Dat willen we nu weer.”

Woensdag wacht in Bergamo een duel met Italië, de koploper in de groep die vorige maand met 1-0 won in Amsterdam. ,,We hebben, zo vind ik, een geweldige selectie met heel veel spelers die op topniveau spelen. Natuurlijk is de druk van buitenaf hoger, maar dat is iets waarvan je alleen maar moet genieten.”

