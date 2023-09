Carel Eiting doet zijn verhaal na transfersoap: ‘Er zijn banden verstoord en vriendschappen verloren gegaan’

Javairô Dilrosun maandag weer welkom bij Feyenoord als hij wil blijven

Javairô Dilrosun is maandag weer welkom bij Feyenoord als hij besluit bij de club te blijven. De buitenspeler ontbrak zondag in de selectie voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-5) omdat hij dacht dit weekeinde een transfer te maken naar een andere club. Daar is het niet van gekomen.