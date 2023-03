Celstraffen voor Nederlanders die Range Rover stalen van oud-prof Willem II en AZ

De auto’s werden tussen november 2021 en maart 2022 gestolen in Antwerpen, Edegem, Brecht, Mortsel en Hoogstraten. Het onderzoek leidde naar Nederland, want heel wat track-and-tracesystemen hadden voor het laatst een signaal doorgegeven in Zundert, net over de grens.

De Nederlandse politie bekeek de camerabeelden van die locatie en zag een van de verdachten achter het stuur van een Range Rover die op 11 februari gestolen werd in Hoogstraten. Op 18 februari kwam een Range Rover die in Mortsel gestolen werd in beeld, samen met drie andere verdachten.

De politie stelde ook vast dat een Mercedes met Nederlandse nummerplaat de in België gestolen voertuigen meermaals begeleidde over de grens naar Nederland. Die wagen was in december 2021 al eens gecontroleerd door de politie. Het voertuig werd ook meermaals geregistreerd in de buurt van de woning van een van de verdachten.



