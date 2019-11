Cerny terug in Amsterdam: van Ajax-bijrol naar Utrecht-bank

Voor een speler die dit seizoen tot de grote jongens hoopte te behoren bij FC Utrecht had Václav Cerny (22) het vorige week moeilijk genoeg tegen de bescheiden derdedivisionist Excelsior’31 in de eerste ronde van de KNVB-beker. De Tsjechische oud-Ajacied kwam deze zomer met veel bombarie naar de Domstad, murw gebeukt door zijn bijrol bij Ajax. Maar ook zondag zal hij hoogstwaarschijnlijk op de bank moeten plaatsnemen in het trainingspak van zijn nieuwe club.



In Amsterdam kwam hij vorig seizoen alleen in de KNVB-beker tot officiële minuten voor het eerste elftal van Ajax: een basisplaats in de tweede ronde en invalbeurten in de achtste en kwartfinales. Zoals hij ook in de seizoenen ervoor voor een groot deel afhankelijk was van de bekerwedstrijden met de B-garnituur uit Amsterdam. Juist daarom koos hij voor FC Utrecht, een club waar hij voelde dat hij één van de bepalende spelers zou kunnen zijn in plaats van de relatieve anonimiteit van Jong Ajax. Maar de bittere realiteit van vandaag is dat hij bij FC Utrecht, naast korte invalbeurten, opnieuw moet wachten op kansen in bekerduels zoals vorige week.



Cerny had het vertrouwen van trainer John van den Brom, die zelf betrokken was in de gesprekken met de flankaanvaller en hem aanvankelijk ook basisspeler maakte. Maar na het Europese tweeluik en de openingswedstrijd in de competitie tegen ADO Den Haag schakelde de Amersfoortse trainer door. Zelfs Cerny’s invalbeurten worden schaarser nu Patrick Joosten hem voorbij lijkt te zijn in de pikorde. En dat vreet aan de ambitieuze aanvaller met dat venijnige linkerbeen.